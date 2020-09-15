Впервые в истории Израиль полностью восстанавливает отношения сразу с двумя арабскими странами

Впервые в истории Израиль полностью восстанавливает отношения сразу с двумя арабскими странами — договор будет подписан в Вашингтоне, куда уже прибыл премьер-министр Беньямин Нетаньяху. Как пишут СМИ — подписание соглашения между ОАЭ, Бахрейном и Израилем о нормализации дипломатических отношений, станет основой для нормализации и с другими странами арабского мира. Следующей страной может стать Саудовская Аравия.

В Вашингтон уже прибыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает издание Times of Israel. Предполагается, что ОАЭ и Бахрейн будут представлять министры иностранных дел Абдулла бин Зайед аль-Нахайян и Абдуллатиф бин Рашид аз-Заяни. Также в церемонии может принять участие президент США Дональд Трамп.

При этом после подписания соглашений их должен одобрить парламент Израиля, однако ожидается, что заключение мирных договоров поддержит большинство парламентариев.

Серьезным образом нормализации отношений поспособствовал муж дочери Дональда Трампа Джаред Кушнер, благодаря личным связям которого удалось протолкнуть это историческое решение.