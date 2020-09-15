Во Франции выставили на продажу крупнейшую коллекцию потомственного палача. Эта крупнейшая историческая коллекция включает более 70 предметов пыток и казней, которые передавались из поколения в поколение.

Аукционный дом во Франции выставил на продажу орудия из частной коллекции последнего палача французского Алжира. Их владелец Фернандо Мейсонье вырос в семье палачей, поэтому решил продолжить дело отца. Начиная с 1947 и до 1961 года он казнил более 200 человек. Возраст некоторых лотов около трех-четырех веков. Особый интерес у коллекционеров вызывают веревки, на которых вешали людей, и ванны, где хранились отрубленный головы. В подборке встречаются картины, на которых показано, как использовались некоторые орудия из этой коллекции.