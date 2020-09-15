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В Украине гривна ускорила падение

В Украине гривна ускорила падение и пересекла 28 грн/$. При этом аналитики считают, что к концу года гривна упадет уже до 30 за доллар США.

Об этом свидетельствуют данные НБУ . По состоянию на 14 сентября курс составлял 27,9 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 15 сентября установлен на уровне 33,25 грн / евро. По состоянию на 14 сентября курс составлял 33,07 грн / евро.

На наличном рынке 15 сентября по данным финансового портала «Минфин» , доллар в среднем покупают по 27,97, продают — по 28,05 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,90 до 28,50 грн / $, продажи — в пределах 28-29,70 грн / $.

15 сентября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Украина ﻿
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