Резников заявил, что у Украины в Трехсторонней контактной группе появится «представитель для выражения единой позиции представителей» Найден революционный препарат по борьбе с коронавирусом » В Украине гривна ускорила падение В Украине гривна ускорила падение и пересекла 28 грн/$. При этом аналитики считают, что к концу года гривна упадет уже до 30 за доллар США. Об этом свидетельствуют данные НБУ . По состоянию на 14 сентября курс составлял 27,9 грн / $. Официальный курс гривни к евро на 15 сентября установлен на уровне 33,25 грн / евро. По состоянию на 14 сентября курс составлял 33,07 грн / евро. На наличном рынке 15 сентября по данным финансового портала «Минфин» , доллар в среднем покупают по 27,97, продают — по 28,05 грн. Предложения покупки при этом колеблются от 27,90 до 28,50 грн / $, продажи — в пределах 28-29,70 грн / $.

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