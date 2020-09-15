В России заявили, что Венера «русская планета»

В России заявили, что Венера «русская планета», и русские самостоятельно будут ее исследовать и высаживать на нее экспедиции, а если понадобится, то и защищать там свои базы. Пока же Россия сконцентритуется на поиске жизни на Венере.

Таким образом «Роскосмос» отказался от международного сотрудничества в проекте «Венера-Д», который ранее предполагалось реализовывать совместно с NASA.

Как сообщили в Роскосмосе, госкорпорация совместно с Российской Академией наук (РАН) создали комплексную программа исследований Венеры. Программа состоит из нескольких миссий. «Венера-Д» предполагает посадочные и орбитальные модули. Проет будет реализовываться как независимый национальный «без широкого привлечения международной кооперации».

Ранее сегодня руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что миссия «Венера-Д» вошла в проект Единой госпрограммы по космосу до 2030 года. По словам Рогозина, сообщает ТАСС, «Венера — это русская планета, так что нечего отставать».