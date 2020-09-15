В Китае появился книжный магазин с зеркальным залом, в котором можно потеряться

Казалось бы, в новом веке нет смысла вкладывать огромные деньги в строительство книжных магазинов, ведь уже практически все жители планеты перешли на индивидуальную электронику. Но нет, китайцы все так же уделяют огромное значение живому общению с книгой, создавая не только футуристические библиотеки. Совсем недавно открылся еще один фантастический книжный магазин сети «Zhongshuge», в котором оформлен завораживающий зал. Его главной изюминкой стало использование зеркал, заставляющих книжные полки расширяться и взлетать до небес, в то время как тихие уголки для чтения делают его мечтой интровертов.

В Китае появился новый книжный магазин (Zhongshuge Bookstore, Ningbo). | Фото: architizer-prod.imgix.net/ xl-muse.com.

Шанхайская архитектурная студия X+Living уже не раз радовала любителей живого общения с книгой, создавая фантастические проекты книжных магазинов в крупных городах Китая. Вот теперь очередь дошла и до Нинбо (Ningbo), большого старинного города на побережье Восточно-Китайского моря.

Сразу у входа посетители могут насладиться и вкусным кофе, и обсуждением интересной книги (Zhongshuge Bookstore, Нинбо). | Фото: interestingengineering.com.

Его открытия ждали уже давно, предвкушая особенный праздник, ведь дизайн студии X+Living всегда интригует и предвещает не стандартную обстановку книготоргующего центра, а настоящий аттракцион и сказку, в которые можно окунуться с головой, забыть о реальном времени и даже потеряться. Уникальный книжный магазин относится к сети «Zhongshuge» и на этот раз располагается на двух нижних этажах ультрасовременного торгового центра, занимая площадь 1,23 тыс. кв.м.

Впечатляющий переход от светлого интерьера кафе к таинственному зеркальному залу (Zhongshuge Bookstore, Нинбо). | Фото: interestingengineering.com.

Наличие огромного пространства дало возможность разработчикам не ограничивать себя в фантазиях, превращая его в настоящую Страну чудес, в которой ждут реальные приключения современных читателей. По сведениям редакции Novate.ru, дизайнеры снова использовали свою излюбленную тему – черный глянец на полу и потолке, а также множество вертикально-горизонтальных поверхностей, созданных из огромного количества зеркальных панелей.

Раздробленное зеркально-глянцевое пространство подчеркивает нереальность происходящего вокруг (Zhongshuge Bookstore, Ningbo). | Фото: interestingengineering.com.

Учитывая, что подобное «Зазеркалье» еще и раздроблено на небольшие зоны и даже укромные уголки, поэтому немудрено, что посетители, зачитавшись, просто теряются среди множества книг и полок, так и продолжают бродить, забывая о времени.

Оригинальное оформление витрины книжного магазина «Zhongshuge» (Нинбо, Китай). | Фото: newatlas.com.

Интересный факт: Поскольку книжные витрины и читальные залы находятся на первых этажах, чтобы эффектно отделить пространство тишины и тайны от шумных улиц мегаполиса, дизайнеры студии решили установить необычную витрину. Несмотря на то, что она полностью сделана из стекла бесшовным способом, ее идеально шумоизолировали и, вдобавок ко всему, на прозрачную поверхность нанесли тысячи слов на разных языках мира. Эти внедрения помогли превратить витрину в импровизированный занавес, который подчеркивает значимость места и оберегает покой посетителей.

В игровых зонах для детей установлены особенные книжные стеллажи (Zhongshuge Bookstore, Нинбо). | Фото: interestingengineering.com.

Когда покупатели входят в книжный магазин «Zhongshuge Bookstore», они попадают в уютное кафе с оригинальными столиками, креслами и мини-диванчиками, которые окружают узкие стеллажи с книгами. Их разная высота и грамотно подобранный цвет обложек книг, а также мерцающий свет в широких пролетах между стеллажами, создают особый мир, стилизованный под горные вершины, с которых струится множество водопадов. Такая умиротворяющая картинка настраивает посетителей на приятный и полезный отдых от суеты, тем более, что и для детей продумана творческо-игровая зона, так что родители могут посвятить время и себе.

В этом книжном магазине для детей предусмотрен читальный зал (Zhongshuge Bookstore, Ningbo). | Фото: interestingengineering.com.

Игровой зал для ребятишек тоже имеет полки с книгами, лавочки и стульчики, но они прячутся на полках, созданных в виде музыкальных инструментов: лиры, флейты, мандолины и т.д. И самое интересное для маленьких читателей то, что на этих полках можно и посидеть, и полежать, а также полистать любую понравившуюся книжку с яркими иллюстрациями.

Фантастический интерьер зеркального зала в открывшемся книжном магазине (Zhongshuge Bookstore, Нинбо). | Фото: thecoolhunter.net.

Светлый оазис кафе и культурной зоны отделен от основного зала с помощью поворотной двери, за которой действительно начинается сюрреалистический иллюзион. Темная внутренняя отделка главного помещения книжного магазина придает ему особенно величественный вид, а множество зеркал – таинственности и бесконечности книжным полкам.

Из-за зеркальных поверхностей сложно определить объем пространства и где установлены стеллажи (Zhongshuge Bookstore, Нинбо). | Фото: newatlas.com.

Черный глянцевый пол с потолком настолько усложняют раздробленное пространство, что посетители сразу не могут определить – стеллажи находятся на полу, превращаются в спиральную лестницу или все-таки свисают с потолка. Это поистине мистическое место настолько впечатляет, что гостям, впервые увидевшим эту обстановку, кажется, что они попали в библиотеку Хогвартса, а точнее сказать в «Запретную секцию», куда наведывался Гарри Поттер.

Возле полок и стеллажей есть места, где можно присесть и полистать книгу (Zhongshuge Bookstore, Ningbo). | Фото: newatlas.com.

Когда проходит недоумение и восторг, любители почитать сразу же начинают замечать уютные, а порой и совсем уединенные зоны, где можно посидеть на кресле/диване или возле стола с настольной лампой и спокойно полистать страницы понравившейся книги или даже почитать, если имеется свободное время.

В книжном магазине обустроены и укромные места (Zhongshuge Bookstore, Ningbo). | Фото: newatlas.com.

Можно забрести и в такой фантастический пролет (Zhongshuge Bookstore, Ningbo). | Фото: newatlas.com.

Этот магазин, как и остальные из сети Zhongshuge Bookstore, рассчитан не на то, чтобы человек сделал быструю покупку и отправился по своим делам. Здесь все оформлено так, чтобы посетитель мог как можно дольше задержаться.

Интерьер зала для встреч в новом книжном магазине, созданном архстудией X+Living (Zhongshuge Bookstore, Ningbo). | Фото: architizer-prod.imgix.net.

Дизайн актового зала под стать интерьеру всего книжного магазина (Zhongshuge Bookstore, Ningbo). | Фото: architizer-prod.imgix.net.

В сети магазинов «Zhongshuge» существует еще одна прекрасная традиция, в них очень часто проходят мероприятия, популяризирующие книги, и вечера встречи с писателями или знаменитыми личностями. По этой причине при каждом магазине всегда обустраивается актовый зал. В этом городе он окружен стенами-стеллажами с тысячами книг на полках-ячейках, а вместо кресел сделаны деревянные ступеньки-сиденья. Ничего лишнего и помпезного, чтобы отвлекало от человека, который проводит встречу или образовательное мероприятие, но при этом очень заманчиво и загадочно, ведь окружающие книги имеют особую притягательную силу.