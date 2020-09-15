В Беларуси «Гарри Поттера» объявили экстремистской книгой, призывающей к свержению власти

В Беларуси»Гарри Поттера» объявили экстремистской книгой, призывающей к свержению власти — таможенная служба страны отказалась пропускать тираж детской книги без специального разрешения от органов. Также необходима отдельно специальная экспертная оценка — заявили силовики. По словам представителей властей, книга может подогреть протестные настроения в обществе.

В охваченной протестами Белоруссии начали проверять содержание художественной литературы, — чтобы она не подогревала в обществе оппозиционный настрой.

Особое беспокойство почему-то вызвала книга британской писательницы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Тайная комната», которой уже заинтересовалась белорусская таможня.

Как сообщает Telegram-канал Nexta, издательство «Янушкевич» получило от таможни письмо с просьбой поручиться за содержание книги.

Потребовалось письменное подтверждение того, что произведение не содержит «призывов к свержению существующей власти в Республике Беларусь». Без такого письма книгу, напечатанную за рубежом, отказываются пропускать на территорию страны.