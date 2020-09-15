Умер известный бизнесмен Стэнли Хо, сделавший Макао центром игорной индустрии

После долгой и насыщенной жизни скончался гонконгский бизнесмен Стэнли Хо. На момент смерти ему было девяносто восемь лет. Произошло это печальное событие в больнице Гонконга. Со слов его дочери, он ушел в мир иной мирно, оставив всех близких в скорби и печали. Прожитые им годы прошли в активной работе. Именно его считают главным архитектором игорной индустрии Макао. До начала его карьеры этот поселок, с живущими в нем рыбаками, был одним из числа многих. На сегодня Макао – это всемирная столица гемблинга, которая известна каждому.

Жители бывшего рыбацкого поселка считают Стэнли той искрой, которая смогла изменить уровень жизни в Макао, и превратила его из португальской колонии в популярный мегаполис. Также Хо является одним из наиболее богатых жителей Азии. Развивая индустрию гемблинга, он развивал свое детище – SJM Holdings, имеющую капитал в размере шести миллиардов долларов. Несмотря на довольно щекотливый бизнес, все местные жители отзываются о магнате достаточно тепло, указывая на его любовь к родине и почтительное отношение к национальным традициям. Магната запомнили, как человека, который не позволял членам своей семьи играть в казино и очень любил танцы.

На страницах прессы часто всплывала информация о связи бизнесмена с оккупантами, мафией и торговлей предметами старины, но все эти моменты никак не отражались на его репутации среди населения. Подобное отношение было сформировано его принципами, поступками. Он смог адаптироваться к переменам, произошедшим после смены власти и удержать всю империю на плаву. Первые деньги он получил за контрабанду. В военные годы он наладил поставки в Китай предметов роскоши и раритета. Полученные средства Стэнли тратил на помощь соотечественникам, поставляя им продовольствие. Подобным образом он спас много жителей от голодной смерти. Такая поддержка не могла остаться незамеченной, оставив в памяти людей огромное чувство благодарности.

После того как война закончилась, он решил вложить все заработанные средства в развитие строительного бизнеса, а также получение лицензии на открытие своего увеселительного заведения. Власти Португалии дали одобрение, после получения подробного проекта и обещания повысить популярность поселка среди любителей азартных игр. Свое слово магнат сдержал, добившись перевоплощения Макао в туристический центр. Сегодня во многом благодаря бизнесмену многие люди имеют возможность играть в интернете даже несмотря на запреты законодательства.

Перемены наступили в 1999 году, когда пришла новая власть. Это отразилось на исключительных правах Хо, ведь он больше не был монополистом в сфере гемблинга. Его конкурентами стали филиалы знаменитых заведений Лас-Вегаса. Компания SJM Holdings в столице игорного бизнеса контролирует более 20 заведений. Благодаря правильно организованной политике, на сегодня его собственность находится также за пределами Макао. Основные филиалы и офисы расположены в КНДР, Португалии и других государствах.

Многочисленные обвинения в сотрудничестве с нелегальными субъектами, а также связи с мафией Хо не отрицал. Более того, в интервью для New York Times он очень доступно изложил свое видение ситуации. Стэнли не стал вводить в заблуждение журналистов и объяснил, что в тот период абсолютно каждого владельца подобного бизнеса можно было обвинить в отмывании денег, закрытии глаз на проституцию или причастности к организованной преступности. Подобные моменты являются составляющими частями игорной индустрии. Однако даже несмотря на подобные фрагменты его биографии, Стэнли Хо является предметом для подражания многих начинающих бизнесменов. Его жизненный путь позволяет подчеркнуть много полезного и правильно сформировать конечную цель. Рассматривая достижения того человека можно сделать вывод, о бессмысленности страхов и важности осознания собственных стремлений.