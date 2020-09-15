Ученые нашли способ запасать энергию в обычных кирпичах

Команда из Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) нашла способ превращать кирпичи в накопители энергии. В своем эксперименте они использовали такие модифицированные кирпичи для работы светодиодного освещения.



Ученые начали с того, что покрыли обычные красные кирпичи проводящим полимером под названием PEDOT. Он состоит из нановолокон, которые проникают в поры кирпича и превращают его в «ионную губку», способную проводить и накапливать электричество.

В результате обычные кирпичи превращаются в суперконденсаторы, способные удерживать большие объемы энергии и заряжаться быстрее обычных батарей. Регулируя их количество, можно создавать энергосистемы большей или меньшей емкости, а покрыв всю стену эпоксидной смолой, их можно надежно защитить от непогоды.

В ходе эксперимента ученые продемонстрировали, что обычный кирпич можно зарядить до 3 вольт в течение 10 секунд, и этого достаточно, чтобы затем питать светодиод в течение 10 минут. Причем этот процесс может идти даже под водой. Стены из таких кирпичей можно подключать к возобновимым источникам энергии (например, к солнечным батареям) и затем питать от них системы сенсоров или освещения. А поскольку каждый кирпич является суперконденсатором, он может заряжаться и разряжаться сотни тысяч раз в течение часа.

По оценке экспертов, разработанная в Университете Вашингтона технология является простой и недорогой в исполнении. Материалы исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.