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Шэрон Стоун снялась в суперстильной фотосессии

Шэрон Стоун снялась в суперстильной фотосессии. На фото 62-летняя звезда позирует в откровенных образах.

Также в издании было опубликовано интервью Стоун, в котором она призналась, что внешность имеет значения.

«Это большая, жирная, глупая ложь. Вы даже не понимаете, насколько важна внешность, пока не начнете ее терять». — заявила актриса.

Актриса осуждает тех, кто критикует женщин за старения или какие-то другие недостатки внешности.

Знаменитость посоветовала женщинам не стесняться своего старения, а наоборот гордиться этим, поскольку взрослая женщина — мудрая женщина.

«Вы не должны вечно оставаться красивой девушкой, пора признать, что это круто быть взрослым и умной женщиной. А если ваш партнер этого не понимает, значит, он не зрелый, и вам не следует быть с ним. С возрастом я становлюсь все больше похожа на европейскую женщину, которая с годами становится только красивее и которая понимает, что женщины красивее молодых девушек, потому что они мудрые и кое-что знают». — добавила актриса.

15 сентября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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