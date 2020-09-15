Селена Гомес решила стать «мексиканкой»

Селена Гомес решила стать «мексиканкой». Но это все не по-настоящему, хотя Гомес и часто бывает в Мексике, где любит отдыхать в огромном бунгало на берегу океана. Известная американская певица и актриса примерила для себя новый образ. Для нее это своеобразная игра.

Селена Гомес не скрывает тот факт, что страдает от биполярного расстройства. Из-за ухудшения своего состояния она даже на время пропадала из соцсетей и крайне редко появлялась на публике. Однако потом звезда совершила громкий камбэк и активно взялась за работу: новые клипы, а также участие в рекламных кампейнах и фотосессиях для глянцевых изданий.

Самое «свежее» достижение Селены — октябрьская обложка Allure. Кроме роскошной фотосессии певицы, в рамках которой она примерила несколько эффектных образов, на страницах издания также можно найти большое интервью с ней.