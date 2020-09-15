Резников заявил, что у Украины в Трехсторонней контактной группе появится «представитель для выражения единой позиции представителей». Необходимость возникла после того, как введенные в состав ТКГ бывший президент Украины Кравчук и бывший премьер-министр Фокин начали делать неоднозначные и противоречивые заявления.

Вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что у украинской делегации в Трехсторонней контактной группе появится представитель для выражения единой позиции представителей

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на ICTV .

«Сейчас идет подбор, будет введена такая должность спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, задачей которого будет как раз фокусировать все сигналы,» one voice «от имени украинской делегации. Это вывод, который мы сделали, и мы будем сейчас исправляться», — сказал он.

Глава ТКГ Леонид Кравчук и член группы Витольд Фокин несколько раз делали резкие заявления, которые вызвали неоднозначную реакцию народа. Более того, от них могли отмежевываться и МИД Украины, и Офис президента.