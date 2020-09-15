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Раскрыта новая причина смерти пациентов от коронавируса

Ученые Льежского университета в Бельгии раскрыли присутствие ДНК-ловушек (англ. DNA traps) в легких пациентов, умерших от COVID-19. Они высвобождаются в дыхательные пути, ткани легких и кровеносные сосуды, приводя к тяжелым осложнениям. О новой причине смерти пациентов от коронавируса сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте EurekAlert!

ДНК-ловушки порождаются иммунными клетками, называемыми нейтрофилами и действующими как первая линия защиты против инфекции. При чрезмерной активации нейтрофилы могут оказывать токсичное воздействие, провоцируя аутоиммунные и хронические воспалительные заболевания. Нейтрофилы также способны выпускать свою собственную ДНК в ходе нетоза — формы клеточной гибели. При массовом высвобождении такие ДНК-ловушки, использующиеся организмом в борьбе с вирусами, могут вызвать повреждения тканей.

Ученые обнаружили следы нетоза в кровеносных сосудах, легочных тканях и дыхательных путях в виде богатых фибрином сгустков, провоцирующих тромбоз (закупорку сосудов) и повреждения легких. Такой процесс возникает в результате неконтролируемой активации иммунной системы, которая также ведет к цитокиновому шторму.

В настоящий момент специалисты проводят исследования влияния нетоза на другие органы, включая сердце. Сам этот процесс может быть смягчен некоторыми фармакологическими препаратами, например, дорназа альфа, которое используется для лечения муковисцидоза.

15 сентября, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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