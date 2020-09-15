Путин начал усиливать свое военное присутствие в Беларуси

Россия и Белоруссия почти каждый месяц в течение ближайшего года будут проводить совместные мероприятия в оборонной сфере на территориях обеих стран, сообщил президент Владимир Путин в Сочи, где он принимает президента Александра Лукашенко.

«Как планировали раньше, так все и будем делать», — добавил он.

Он отметил, что 14 сентября начинаются учения в Белоруссии, которые были запланированы в 2019 году и которые продлятся несколько дней. Путин заверил, что после учений российские военные вернутся к местам постоянной дислокации.

Лукашенко добавил, что у Москвы и Минска могут быть разногласия по различным вопросам, но только не по теме обороны и безопасности.

«Мы ни у кого не должны спрашивать, проводить или не проводить у нас учения. Мы проводили и будем проводить, — пообещал он. — Кто-то хочет — пусть присоединяется к этим учениям, кто-то не хочет — пусть не делает это».

Лукашенко отметил, что поручил главе Минобороны Белоруссии Виктору Хренину продумать программу совместных учений на годы вперед. Он предложил Путину дать такое же распоряжение министру обороны Сергею Шойгу.

Интерфакс