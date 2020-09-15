Pin Up Казино – обзор

Пин ап – это по-настоящему необычный и прекрасный сервис, который позволяет каждому желающему погрузиться в мир азарта. С самого начала нас встречает яркая и приятная глазу картинка с проработанным интерфейсом и огромным количеством возможностей. Это безграничный мир, в котором вы можете осуществить любые задуманные мечты, нужно лишь пожелать их осуществления и все они обязательно сбудутся.

Однако как же правильно погрузиться в него так, чтобы мечты не превратились в ночной кошмар? Есть ли какая-то стратегия побед или что-то подобное? Что же, в таком случае давайте вместе шагнем на путь азарта и вместе оттолкнемся от дна и начнем подниматься все выше по карьерной лестнице!

Первые шаги

Если вы уже уверены в том, что хотите исполнить все свои мечты всего лишь за несколько дней и навсегда лишиться финансовых проблем, то предлагаем вам также испытать собственные навыки игры, что доступно посредством тестового режима.

Здесь не требуется регистрация или пополнения счета. Таким образом сайт позволяет посмотреть, какие возможности он готов дать вам и на что способны лично вы в игровых режимах с бесконечным балансом. Когда же вы будете готовы приступить к регистрационному этапу, то можно идти дальше и выбрать соответствующую кнопку на главной странице портала Пин Ап.

На данный момент платформа представляет несколько способов регистрации, посредством которых вы можете либо быстро заполнить анкету и сразу же перейти к игре, либо же заполнить все поля, ведь в дальнейшем через эту процедуру все равно придется пройти, пусть и не сейчас.

Итак, если вы выбираете уменьшенный вариант анкеты, то достаточно будет ввести адрес электронной почты или номер телефона и потом подтвердить их посредством соответственно письмо или смс-сообщения и получить доступ в личный кабинет. В ином же случае дополнительно понадобится заполнить анкету с конфиденциальной информацией и платежными реквизитами, которые также служат дополнительным барьером безопасности и открывают функцию вывода для аккаунта.

Когда данный шаг был завершен, то можно переходить к пополнению счета. Уже здесь вам буквально начну высыпать бонусы, ведь одной лишь регистрации окажется достаточно для получения бонуса до 25000 рублей и 250 фриспинов и это только начало, ведь дальше будет больше.

На выбор пользователю предоставляется порядка 12 платежных систем, где каждая предлагает вам минимальные комиссии и максимальные скорости отклика системы. Именно поэтому выбираем любой подходящий вариант и проводим платеж.

Теперь мы полностью готовы к началу и осталось лишь определиться со списком игровых режимов.

Игровые автоматы

На данный момент сайт предоставляет всем своим игрокам порядка 1500 игровых автоматов, где каждый обладает своим собственным сюжетом, а также возможностью подобрать свою стратегию для победы.

Также, все они делятся по категориям, сейчас на платформе имеется 6 официальный категорий в зависимости от направления азартных игр и 2 неофициальных разделения. Если говорить про первый вариант, то здесь у нас:

Карточные игры. Вариант больше подходит для опытных игроков, которые могут просчитать ходы противника и в первую очередь сохранять трезвость ума в любой сложившейся ситуации, какой бы плохой или хорошей она не была.

Игры с живыми дилерами. В одно только это название умещается сразу несколько категорий, ведь здесь практически любой режим можно поиграть с живым дилером, задачей которого является как можно сильнее погрузить вас в атмосферу азарта.

Новинки. В данной категории обычно разглашаются предстоящие обновления и уже выпущенные новинки, в которым вам определенно стоит хотя бы попробовать поиграть.

Слоты и рулетки. Две самые подходящие для новичков категории, где не нужно думать, нужно лишь положиться на свою интуицию и удачу.

Выбирайте свой режим, подбирайте к нему тактику боя и скорее рвитесь вперед к победе!