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Пэрис Хилтон готова стать мамой близнецов

Голливудская светская львица Пэрис Хилтон готова стать мамой близнецов. По ее словам для этого у нее все готово и она просто мечтает о двух детишках, которые будут похожи друг на друга как зеркальное отражение. Но лучше, чтобы это были девочки.

Вот уже больше года звезда встречается с бизнесменом Картером Реумом, с которым она и мечтает создать семью. По словам инсайдеров, они оба по уши влюблены друг в друга, а Пэрис никогда не была такой счастливой, как сейчас. Сама она признавалась, что Реум, по ее мнению, будет лучшим отцом.

Наконец-то я нашла свою идеальную пару, кого-то, с кем я хочу провести остаток своей жизни и создать семью,

— говорила она.

 

Звезда также признавалась, что она очень хочет дочку, чтобы наряжать ее под стать себе.

Хочу, чтобы у меня была моя маленькая копия,

— говорила она.

15 сентября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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