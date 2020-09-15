Оппозиция Белоруси: Бегство Лукашенко — вопрос времени

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тизановская заявила, что бегство Лукашенко из страны и его отказ от власти, это вопрос времени. Ему уже не удастся удержаться на троне, поскольку подавляющее большинство белорусов против его тирании. Белорусы будут продолжать протестовать до того момента, пока нелегитимный Лукашенко не покинет страну и не откажется от власти.

Как написала Тихановская в статье для газеты The Washington Post, белорусы «прошли точку невозврата», и у Лукашенко «нет будущего в качестве лидера страны». Она также назвала нынешнюю власть «колоссом на глиняных ногах», и подчеркнула, что «время на стороне оппозиции».

Кроме того она обратилась к правительствам других стран с призывом «прекратить сотрудничество с режимом и ввести санкции в отношении лиц, сфальсифицировавших результаты выборов и совершивших преступления против своих граждан».