Найден революционный препарат по борьбе с коронавирусом

В США найден революционный препарат по борьбе с коронавирусом. Новое открытие позволит значительно ограничить пандемию в мире, поскjльку новый препарат может практически полностью остановить течение заболевания и спасти сотни тысяч людей. Сам препарат был обнаружен случайно, в результате перебора нескольких миллиардов вариантов (!) за период пандемии.

Ученые Питтсбургского университета в США нашли удивительную биомолекулу, которая полностью нейтрализует вирус SARS-CoV-2. Она представляет собой белковое соединение, в 10 раз меньше полноразмерного антитела. Это соединение было использовано для создания препарата Ab8 против COVID-19, сообщает медицинсакий журнал Cell. Молекула фактически пожирает коронавирус.

Крошечный размер молекулы увеличивает ее способность к диффузии в тканях, что помогает лучше нейтрализовать вирус, а также позволяет вводить препарат ингаляционным способом. Препарат не связывается с клетками человека, что позволяет минимизировать негативные побочные эффекты.

Препарат был обнаружен путем быстрого анализа 100 млрд потенциальных молекул, которые могут связываться с коронавирусным S-белком, участвующим в заражении патогеном человеческой клетки. Препарат уменьшает количество вирусов SARS-CoV-2 в десять и более раз в течении двух дней приема.