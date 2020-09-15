Надписи на черепках рассказали о высокой грамотности офицеров Иудейского царства

Иудейское царство эпохи Первого храма существовало с XI до VI века до нашей эры. Именно в это время, как считают некоторые исследователи, была книги Танаха. Создание такого корпуса историко-идеологических текстов само по себе предполагает и наличие достаточного числа читателей, но конкретных данных об уровне грамотности в Иудейском царстве нет.

В 1960-е годы археологи нашли во время раскопок Арада, крепости на юге Иудеи, более сотни черепков с надписями (остраконов), причем особенно ценным было то, что большинство были сделаны в короткий хронологический период, около 600 года до нашей эры. Это переломный момент в израильской истории, прямо накануне «вавилонского плена». В то время Иудея была данником вавилонского царства, но, воспользовавшись неудачным походом вавилонян в Египет, прекратила выплату дани. В 597 году вавилонский царь Навуходоносор II в первый раз взял Иерусалим, переселил 10 тысяч человек в Вавилонию и назначил нового царя Седекию. Спустя 8 лет, в 589 году, Седекия снова поднял восстание, и на этот раз, в 586 году, вавилонская армия полностью разрушила Иерусалим и Первый храм, и снова многие жители были переселены в Месопотамию. Развитая культура Иудейского царства была фактически уничтожена.

Накануне войны с Вавилоном Арад был небольшой крепостью на границе с Идумеей, с гарнизоном в 20-30 человек. Большая часть обнаруженных надписей посвящена повседневной жизни солдат: приказы, распределение припасов, переписка с соседними крепостями. Тексты написаны на библейском иврите. Небольшой гарнизон Арада и внушительный корпус остраконов одного времени показались ученым подходящей возможностью разобраться в том, насколько была распространена грамотность в Иудейском царстве.

В 2016 году группа ученых Тель-Авивского университета при участии Арье Шауса (Arie Shaus) впервые попробовала установить количество авторов, писавших на остраконах. 16 остраконов с наиболее длинными и разборчивыми надписями, сделанными в одно время, проанализировали с помощью компьютерного алгоритма.

Тогда удалось определить шесть разных авторов. Оказалось, среди них были не только комендант и интендант крепости, но и их помощники. Ученые высказали гипотезу, что в Иудейском царстве существовала развитая система образования — иначе трудно объяснить такое количество грамотных офицеров разного ранга.

Для этого исследования израильские математики создали новый компьютерный алгоритм. Хотя ранее программы уже использовались для установления авторства древних текстов, они приносили мало результата: их можно было использовать только в том случае, когда предполагаемые авторы были известны, и нужно было только установить, кому из них принадлежит текст. То есть, в программу сначала вводились тексты с установленным авторством, а потом уже проводилась проверка нового текста на соответствие почерка. Новый алгоритм позволял работать с новым корпусом текстов без установленных авторов: программа исходит из гипотезы, что надписи сделаны одним почерком, и пытается ее опровергнуть, то есть ищет не общее, а различное.

С тех пор исследователи усовершенствовали свой алгоритм и в 2017 году разработали еще один, который назвали «алгоритмом бинарных пиксельных паттернов». Программа проводит реконструкцию символа, затем представляет его в виде гистограммы из черно-белых пятен размером три на три пикселя, и сравнивает каждый «пиксельный паттерн» в одинаковых буквах разных надписей, что значительно увеличивает точность оценки.

Теперь Арье Шаус и его коллеги решили провести более развернутое исследование. Помимо использования двух компьютерных алгоритмов, они привлекли к работе судебно-почерковедческую экспертизу. Исследователи отметили, что ранее специалисты-почерковеды из области судебной медицины никогда не привлекались к изучению древних надписей. Так что, помимо основной задачи, ученые решили заодно проверить, насколько результаты компьютерных алгоритмов будут совпадать с выводами, сделанными экспертом.

Для исследования использовали тот же корпус остраконов, что и в 2016 году: всего 16 черепков, два из них двусторонние, поэтому всего текстов 18. Все надписи изучались тремя независимыми методами — двумя компьютерными алгоритмами и судебно-почерковедческой экспертизой.

Компьютерные алгоритмы смогли определить троих и пятерых авторов соответственно. В каждом конкретном случае эксперт-почерковед был с ними согласен: если алгоритм показал, что две надписи сделаны разными авторами, то и эксперт пришел к тем же выводам о тех же текстах. При этом судебно-почерковедческая экспертиза выявила целых 12 авторов. С другой стороны, отмечают исследователи, результаты анализа алгоритмами имеют гораздо более солидную доказательную базу, а в случае с экспертом-человеком приходится доверять мнению специалиста в каком-то смысле «на слово».

Результат в 12 разных авторов на 18 исследованных текстах говорит об очень высоком уровне грамотности иудейского офицерского корпуса. Правда, нельзя сказать, что из 20–30 солдат в гарнизоне 12 были грамотными: часть остраконов были написаны в других местах, то есть, были посланиями тем, кто находился в Араде.

Исходя уже не только из данных почерковедения, но и содержания текстов, ученые составили схему переписок. Как минимум три автора точно были в составе гарнизона Арада. Кроме того, выяснилось, что целых четыре разных автора-офицера были связаны с корпусом наемников, снабжению которых припасами посвящены многие из остраконов. Столько офицеров, умеющих читать и писать без помощи писца, по мнению исследователей, было бы невозможно подготовить, если бы в Иудейском царстве не существовало серьезной системы образования, прямых источников о которой не сохранилось.

Уже в ходе работы выяснилось, что на одном из исследуемых остраконов обнаружена новая надпись, но учесть ее в своей работе ученые не успели. Однако теперь, считают они, было бы интересно провести исследования на более широком круге текстов, поскольку для того же периода на других южных форпостах Иудеи найдено множество остраконов, которые сохранились за счет засушливого климата пустыни Негев.

Недавно израильский археолог Израиль Финкельштейн, после новых исследований надписи на Моавитском камне (Стеле царя Меша), предложил пересмотреть взгляд на «царский» период истории Израиля.

Источник: N+1