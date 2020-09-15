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На Венере может быть жизнь — ученые

Ученые британского Королевского астрономического общества объявили, что не смотря на крайне высокую температуру в атмосфере Венеры обнаружены признаки жизни. При этом вероятно природа этой жизни кардинально отличается от биологических объектов на Земле. Нужно заметить, что температура на поверхности планеты и давление атмосферы уничтожают все биологические объекты в течении одной секунды. Но тем не менее, признаки молекул искусственного происхождения обнаружены в атмосфере.

Учёные обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который в прошлом году был предложен как лучший индикатор наличия жизни на других планетах, похожих по своим характеристикам на Землю. Дело в том, что учёные знают только три способа возникновения фосфина: он либо

    1. Является побочным побочных продуктом химических процессах проходящих при экстремальной температуре и давлении внутри огромных газообразных планет, таких, как Юпитер и Сатурн.

 

    1. Вырабатывается в результате жизнедеятельности анаэробных (т.е. не нуждающихся в кислороде) микро- и макроорганизмов (некоторые бактерии, водоросли, грибы, черви и т.д.)

 

  1. Производится искусственно.

Поскольку первый пункт на Венере исключен — там нет подходящих природных условий, остаются последние два. Учёные, разумеется, всерьёз рассматривают только второй, и считают, что наличие на Венере фосфина является свидетельством того, что в её облаках обитают живые организмы.

15 сентября, 2020 | Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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