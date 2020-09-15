Медицинская карта Лукашенко — «мозаичная психопатия»

Один из интереснейших фактов биографии Александра Лукашенко — когда впервые Лукашенко попал в поле зрения психиатров.

1977 году после окончания пединститута Лукашенко, явившись на прием к первому секретарю обкома партии Леонову, стал требовать, чтобы тот назначил его председателем колхоза. Антисоветских лозунгов не выкрикивал, был за КПСС, за Советский Союз, но хотел стать председателем колхоза. Лукашенко не мог успокоится и Леонову пришлось вызвать охрану и отправить Лукашенко к психиатру. Тогда ему и был поставлен диагноз «мозаичная психопатия».

В 1978 году директор Могилевского облпищеторга, где Лукашенко работал секретарем ВЛКСМ, вновь отправил его на психиатрическое освидетельствование в связи с неадекватным поведением.

А в 1982 году Лукашенко был комиссован из армии с тем же диагнозом «мозаичная психопатия».

В 2001 году минский психиатр Дмитрий Щигельский после серии убийств политических оппонентов Лукашенко, опубликовал «Историю болезни Александра Григорьевича». После чего Щигельского ждало уголовное дело и вынужденное бегство из страны.

——

Коротко о диагнозе и симптомах:

— Наличие навязчивых идей, склонность объяснять события в мире исходя из «заговорщицких» намерений без достаточных на то оснований, подозрительность.

— Склонность к манипулированию людьми.

— Завышенный уровень самооценки.

— Отсутствие эмпатии, равнодушие к чувствам других людей.

— Отсутствие близких друзей и близких доверительных отношений.

— Садистские наклонности и склонность к жестокости, неспособность к переживанию.

— По данным исследований, описываемый диагноз наблюдается у 15% людей из касты криминального мира. Так как при развитии мозаичной психопатии наблюдается склонность к жестокости и насилию, и отсутствию чувств сопереживания.

— Психопатия, может стать конкурентным преимуществом в борьбе за власть. Если человека ничего не сдерживает, ему никого не жалко для того, чтобы идти наверх любыми средствами, если человек никому не верит, и готов кого угодно подозревать для удержания власти- это преимущество, потому что он отсекает всех конкурентов еще до того, как они стали конкурентами.

——

Цитата из интервью психиатра Дмитрия Щигельского от 18 августа :

“Люди склонны считать, что все диктаторы одинаковы. Но это не так. Лукашенко не совсем такой, как, например, Янукович. Он будет идти до конца. Власть, ее атрибуты – это самое важное, что есть в жизни Лукашенко. Он готов бороться, у него параноидная картина мира. Он считает, что борется с агрессией: всякие непонятные телеграм-каналы, которые с помощью новейших технологий влияют на подсознание людей и делают их марионетками, а он такой былинный герой, который должен Беларусь защитить. Никогда не думал, что буду обращаться к офицерам Комитета государственной безопасности, службы охраны президента, но я хотел бы, чтобы они вспомнили, что присягу они приносили белорусскому народу, а не Александру Лукашенко. И удержали его любыми способами от того, чтобы поджечь страну и залить ее кровью. Ситуация, на мой взгляд, в Беларуси крайне опасная”

——

Несколько цитат самого Лукашенко из недавнего интервью Симоньян:

“Я был несколько разгоряченный. Когда протестующие ринулись ко Дворцу независимости, я решил посмотреть, что там творится. Сел в вертолет, а сволочи-американцы, они же из космоса все видят, они передали, что вертолет поднялся — и люди сразу побежали.” (так он описал свое появление с автоматом на вертолёте)

“Мелкие буржуйчики сошлись в кучу, их разогрели, и они вылезли. Нет глубоких причин для революции в Беларуси. Но у нас появились айтишники, которых я создал вот этими ручищами, а они захотели власти. Вот она — глубина этого конфликта.”

“Этими походами управляют телеграм-каналы. Я предупредил своего старшего брата, Путина, что этому противостоять нельзя. Мы не ожидали, что через интернеты, телеграм-каналы так глубоко залезут в мозги, в головы людей. Так что вы в России не расслабляйтесь: у вас тоже скоро выборы.”

Истчоники: svoboda.орг, tjournal.ру, 19rus.инфо