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Макрон: отравление Навального — покушение на убийство

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отравление Навального, это однозначно попытка его убийства.

В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным Макрон выразил «глубокую обеспокоенность преступным деянием, совершенным в отношении Алексея Навального», говорится в заявлении, распространенном Елисейским дворцом в понедельник.

«Нужно, чтобы Россия представила разъяснения в контексте достоверного и транспарентного расследования», – заявил Макрон российскому лидеру.

Президент Франции подтвердил собственные выводы его страны, что против Навального был применен нервно-паралитический агент «Новичок».

15 сентября, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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