Шэрон Стоун снялась в суперстильной фотосессии В Китае появился книжный магазин с зеркальным залом, в котором можно потеряться » Макрон: отравление Навального — покушение на убийство Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отравление Навального, это однозначно попытка его убийства. В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным Макрон выразил «глубокую обеспокоенность преступным деянием, совершенным в отношении Алексея Навального», говорится в заявлении, распространенном Елисейским дворцом в понедельник. «Нужно, чтобы Россия представила разъяснения в контексте достоверного и транспарентного расследования», – заявил Макрон российскому лидеру. Президент Франции подтвердил собственные выводы его страны, что против Навального был применен нервно-паралитический агент «Новичок».

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