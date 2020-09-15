Макрон: отравление Навального — покушение на убийство

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отравление Навального, это однозначно попытка его убийства.
В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным Макрон выразил «глубокую обеспокоенность преступным деянием, совершенным в отношении Алексея Навального», говорится в заявлении, распространенном Елисейским дворцом в понедельник.
«Нужно, чтобы Россия представила разъяснения в контексте достоверного и транспарентного расследования», – заявил Макрон российскому лидеру.
Президент Франции подтвердил собственные выводы его страны, что против Навального был применен нервно-паралитический агент «Новичок».
Leave a Reply