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Макгрегор рассказал о своем «изнасиловании»

Макгрегор рассказал о своем «изнасиловании» на Корксике, которое по его словам ему «шьют». Ирландский боец ​​смешанных единоборств Конор МакГрегор заявил, что он «подавлен» из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сам Макгрегор написал в twitter.

Бывший чемпион UFC  в двух весовых категориях Конор МакГрегор в ответ на комментарии, обвинил пользователей в травле, а позже удалил пост.

«Я так не могу, просто поздавлен. Вместо того, чтобы спасать меня от самоубийства, ты травишь меня онлайн в этот ужасный период моей жизни. Я стараюсь быть сильным ради своих детей и людей, которые любят меня и оказывают мне поддержку. Спасибо за обиды, лицемер «, — написал Макгрегор своему хэйтеру.

Ирландца задержали во время отдыха на Корсике. По информации The Sun, Макгрегор продемонстрировал в баре гениталии замужней женщине.

15 сентября, 2020 | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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