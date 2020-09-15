Любовница мужа Наташи Королевой сообщила, что ее хотят убить, пичем одновременно и бывший любовник — Тарзан и сама Королева. Девушка реально оапсается за свою жизнь.

Анастасии Шульженко, заявляющая о якобы близком знакомстве с мужем певицы Наташи Королевой Тарзаном, в видеообращении рассказала о своем видении ситуации. Об этом сообщает Mash.

Как отмечено в публикации, Шульженко заявляет, что якобы состояла в близких отношением с Сергеем Глушко, при этом не догадывалась о том, что общается с известным человеком, а также о том, что он женат. Также она утверждает, что не обворовывала квартиру звездной четы, а обвинения ее в этом якобы последовали из-за ревности Королевой.

Женщина уверяет: она опасается того, что ее могут засудить за преступление, к которому она не имеет отношения. «Я боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких!», — цитирует «МК» Анастасию Шульженко.

Напомним, накануне, после того, как в СМИ появилась информация об измене Тарзана Королевой и о краже драгоценностей из их квартиры, в Instagram Королевой появилось сообщение, в котором, в частности, сказано: «по факту предумышленного проникновения в дом, мошенничества и незаконного сбора личной информации с целью дальнейшего шантажа и распространения в СМИ заведомо ложных сведений, оба были вынуждены были обратиться в полицию», — отмечается в сообщении.