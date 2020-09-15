Крис Эванс стал героем эротического скандала, причем, как признался сам голливудский актер, он не ожидал такой реакции от поклонников. Ранее звезда Голливуда уже позировала подобным образом. Актер Крис Эванс случайно засветил в Instagram обнаженную фотографию.

Актер поделился в сторис Instagram записью с экрана iPhone и в конце видео открылась фотопленка актера, где среди обычных фото был снимок интимного характера.

Пока одни пользователи распространяют материал, другие призвали прекратить распространение сохраненных материалов, требуя уважать личную жизнь Эванса.