Ирина Шейк попозировала голой и с огромной рыбой в руках

Ирина Шейк устроила очень провокационную фотосессию и попозировала голой и с огромной рыбой в руках. Модель подемонстрировала отличную фигуру на черно-белом снимке известного фотографа.

Российская супермодель Ирина Шейк позировала абсолютно обнаженной. На ней была только маска для плавания, а в руках знаменитость держала огромную рыбу. Пикантное фото появилось в Instagram автора снимка, фотографа Мерта Аласа.

34-летняя модель на черно-белом снимке запечатлена со спины. В ее руках – длинная рыба-меч.

«Ирина. Воскресенье», — подписал фото Алас.

Одной из первых на пикантный кадр отреагировала сама Шейк. Она поставила в комментарии несколько эмодзи – смеющийся до слез человечек и злые рожицы.