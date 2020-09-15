Идрис Эльба отрекся от приписываемого ему ребенка

Звезда Голливуда Идрис Эльба отрекся от приписываемого ему ребенка. Актер заявил, что это все слухи, которые не имеют под собой никакой основы.

Повод заговорить об этом дал сам актер, который на онлайн-видеоконференции международного кинофестиваля в Торонто, представляя свой новый фильм «Ковбой из гетто», назвал себя отцом двух мальчиков.

Я отец двух мальчиков, и я не могу дождаться, когда мой младший увидит этот фильм,

— приводит его слова таблоид ET Canada.

Идрис Эльба и Сабрина Доур

Однако после того как новость подхватили многие издания, Эльба выпустил опровержение. В своем твиттере он сделал заявление, написав, что на самом деле в их семье пополнения не произошло.

Мы с Сабриной благодарим вас за поздравления, но у нас пока нет ребенка. Это правда. Не верьте всему, что читаете,

— написал актер.

У Идриса Эльбы есть двое детей от предыдущих браков: 18-летняя дочь Исан и шестилетний сын Уинстон. Как отметил инсайдер, у актера также есть крестный сын, и именно его он и имел в виду, когда произносил речь.

