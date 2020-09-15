Huawei столкнулась с большими проблемами из-за санкций

Huawei недавно смогла обойти компанию Samsung и стать лидером на рынке смартфонов. Но китайский производитель всё ещё борется за то, чтобы сохранить свой бизнес на плаву. Несложно догадаться, что всё дело в американских санкциях, которые сильно усложнили жизнь Huawei, пишет WJ.

Смартфоны китайской компании начали пропадать из прилавков магазинов, а новые поставки популярных моделей уже даже не ожидаются. В свою очередь это привело к повышению цен на рынке подержанных смартфонов. В первую очередь это касается моделей линеек Huawei P, nova и Mate.

Напомним, что сегодня вступает в силу новая «порция» санкций против китайской компании. Осведомлённые источники заявляют, что на данный момент у Huawei нет второго плана по решению проблемы. Есть информация, что производитель намерен больше внимания уделять сегментам планшетных и мобильных компьютеров.

Глава подразделения потребительских товаров Huawei заявил, что флагманы семейства Huawei Mate 40 будут выпущены в срок. При этом инсайдеры индустрии отмечают, что релиз смартфонов будет перенесён на 2021 год.