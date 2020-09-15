Германия впервые готовит персональные санкции для России

Германия впервые готовит персональные санкции для России, а также возможно и другие действия из-за отравления Алексея Навального. Напомним, что Навальный был отравлен в Омске ядом «Новичок» и доставлен на лечение в Германию, где позавчера вышел из комы. Кремль отрицает свою причастность к отравлению этим боевым ядом.

Немецкие власти обсуждают возможность введения санкций против РФ из-за предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального. В качестве вариантов рассматриваются, в частности, заморозка активов и запрет на въезд в отношении ряда лиц, пишет The New York Times со ссылкой на источники в службе безопасности Германии.

При этом немецкие власти рассчитывают, что их предложение поддержат все страны ЕС, чтобы «показать, что речь идет о принципах», заявил изданию высокопоставленный немецкий чиновник.

При этом он добавил, что введение санкций не должно влиять на переговоры по вопросам положения дел на Украине или в Сирии, где Россия является «ключевым игроком».