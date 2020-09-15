Евросоюз заявил о нелегитимности Лукашенко, а России добавят санкций

Президентские выборы в Белоруссии 9 августа сопровождались мошенничеством, а заявления ЦИК страны о победе Александра Лукашенко нелегитимны, заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Мы не признаем законным президентом Белоруссии», — сказал Боррель на заседании Европарламента, добавив, что Брюссель готовит санкции в ответ на происходящее в стране (цитаты по AFP ).Белорусские власти продолжают «жестокие репрессии», задерживая и пытая мирных демонстрантов, констатировал Боррель.

Сообщалось о 500 случаях пыток, почти все члены координационного совета оппозиции либо арестованы, либо принуждены к изгнанию, напомнил он.

Подготовку санкций планируется завершить до 24-25 сентября, когда состоится заседания Европейского совета. «Эти меры будут направлены на большое количество ответственных за репрессии. Мы в настоящее время рассматриваем ситуацию в рабочих группах Совета ЕС, и мы хотим как можно скорее принять санкции», — заявил Боррель.

Кроме того, планируется пересмотр отношений с Белоруссией. По отдельным направлениям контакты с Минском будут полностью заморожены, предупредил глава европейской дипломатии.

США рассматривают санкции против семи граждан Белоруссии, которые, по мнению Вашингтона, связаны с фальсификацией итогов выборов и применением насилия к мирным протестующим, сообщал Reuters в начален сентября источник в Госдепартаменте.

«Это минимальные усилия… чтобы не только назвать и пристыдить, но и показать, что когда люди крадут выборы и применяют насилие в отношении мирных протестующих, пользующихся основными свободами собраний и слова, то должна быть какая-то ответственность», — говорил высокопоставленный дипломат.

США также могут рассмотреть санкции против России, если она будет более открыто вмешиваться в ситуацию в Белоруссии, добавил он.