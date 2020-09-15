Евросоюз заявил о нелегитимности Лукашенко, а России добавят санкций

Сообщалось о 500 случаях пыток, почти все члены координационного совета оппозиции либо арестованы, либо принуждены к изгнанию, напомнил он.
Подготовку санкций планируется завершить до 24-25 сентября, когда состоится заседания Европейского совета. «Эти меры будут направлены на большое количество ответственных за репрессии. Мы в настоящее время рассматриваем ситуацию в рабочих группах Совета ЕС, и мы хотим как можно скорее принять санкции», — заявил Боррель.
Кроме того, планируется пересмотр отношений с Белоруссией. По отдельным направлениям контакты с Минском будут полностью заморожены, предупредил глава европейской дипломатии.
США рассматривают санкции против семи граждан Белоруссии, которые, по мнению Вашингтона, связаны с фальсификацией итогов выборов и применением насилия к мирным протестующим, сообщал Reuters в начален сентября источник в Госдепартаменте.
«Это минимальные усилия… чтобы не только назвать и пристыдить, но и показать, что когда люди крадут выборы и применяют насилие в отношении мирных протестующих, пользующихся основными свободами собраний и слова, то должна быть какая-то ответственность», — говорил высокопоставленный дипломат.
США также могут рассмотреть санкции против России, если она будет более открыто вмешиваться в ситуацию в Белоруссии, добавил он.
Leave a Reply