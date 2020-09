Селена Гомес решила стать «мексиканкой» Pin Up Казино – обзор » Джоан Роулоинг обидела трансвеститов и ее «похоронили» Поклонник похоронили Джоан Роулинг, запустив в сеть хэштег RIPJKRowling («Покойся с миром, Джоан Роулинг»). А все потому, что по их мнению создательница Гарри Поттера якобы обидела трансвеститов в своей новой книге. Серия детективов о частном сыщике Корморане Страйке выходит не так давно. Роулинг выпускает эти книги под мужским псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Пятая книга о его приключениях, «Дурная кровь» (Troubled Blood) выходит 15 сентября, а 13 числа The Telegraph выпустило рецензию на произведение. Согласно The Cut, в материале говорится, что в центре сюжета — дело об исчезновении женщины, которая считается жертвой серийного убийцы. Преступник при этом наряжается в девушку, а мораль книги, полагает автор статьи — «Никогда не доверяй мужчине в платье». Создатель рецензии посчитал, что антагонист, переодевающийся в женщину, вызовет критику у читателей — и оказался прав. Комментаторы в твиттере, узнав о сюжете книги из статей СМИ, захейтили писательницу и фигурально ее похоронили. Дело в том, что немало сторонников ЛГБТ-сообщества обвиняют Джоан Роулинг в ненависти к трансгендерам. Поводом для массового хейта писательницы борцами за права меньшинств стали её июньские твиты о биологическом поле. Масштаб недовольства публики дошёл до того, что люди принялись «стирать» женщину из вселенной Гарри Поттера (но на защиту Роулинг встали многие феминистки).

