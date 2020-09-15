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Disney выпустил дебютный трейлер второго сезона «Мандалорца»

Disney выпустил дебютный трейлер второго сезона «Мандалорца» — сериал стал еще дороже динамичнее и лучше.

К своим ролям в продолжении «Мандалорца» вернулись Педро Паскаль («Игра престолов», «Тройная граница»), Джина Карано («Нокаут») и Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу»).

Часть эпизодов во втором сезоне сняли Пейтон Рид (дилогия «Человек-муравей») и Роберт Родригес («Город грехов», «Дети шпионов»). Шоураннером продолжения выступил Джон Фавро, создатель сериала.

Disney уже работает над третьим сезоном «Мандалорца».

15 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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