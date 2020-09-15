Бывшие супруги Дженнифер Энистон и Брэд Питт вышли друг с другом на связь, чтобы обрадовать своих поклонников

Бывшие супруги Дженнифер Энистон и Брэд Питт, тайный роман которых до сих пор обсуждают поклонники вышли друг с другом на связь, чтобы обрадовать своих почитателей. Впервые за 19 лет Питт и Энистон официально встретились и пообщались на глазах у миллионов американцев. А все это ради благой цели — порадовать зрителей на карантине.

Джен и Брэд приняли участие в живых чтениях комедийного фильма 1982 года «Беспечные времена в «Риджмонт Хай», которые выйдут в эфир 17 сентября.

Последний (и единственный) раз вместе на экране они появлялись в 2001 году — тогда Питт сыграл в одном из эпизодов сериала «Друзья», в котором Энистон снималась в одной из главных ролей. Последнее же «живое» общение пары произошло на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров в январе этого года, когда они встретились за кулисами и тепло приветствовали друг друга, что породило потом разговоры об их возможном воссоединении.

Помимо Энистон и Питта, в чтениях также приняли участие и другие знаменитости, в числе которых Джулия Робертс, Морган Фримен, Мэттью Макконахи, Шон Пенн и многие другие.