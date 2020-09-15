Анджелина Джоли пожертвовала огромную сумму двум маленьким продавцам лимонада

Анджелина Джоли пожертвовала огромную сумму двум маленьким продавцам лимонада. При этом детки не сразу поняли, что произошло, а из мама была вне себя от радости — ведь ее детки это беженцы из Йемена и они просто собирали пожертвования для других беженцем из своей страны. Джоли также написала личное письмо для этих деток. Дети были поражены этим, но еще больше были поражены их родители отзывчивостью и щедростью звезды.

6-летние Айаан Муса и Микаел Ишаак, проживающие на востоке Лондона, — два лучших друга, которые решили использовать свободное от учебы время не для игр, а для доброго дела. Рядом с домом они установили столик, за которым предлагают всем желающим угоститься лимонадом и внести любую посильную сумму на помощь жителям Йемена.

Они действительно получили письмо от голливудской актрисы, написанное на особой бумаге с выгравированными инициалами. В нем Анджелина похвалила мальчиков за идею и неравнодушие, выразила сожаление, что не может попробовать их лимонад, но отметила, что хочет сделать пожертвование.

Дорогие Айаан и Микаел, спасибо за то, что вы и ваши друзья делаете для помощи детям Йемена. Мне жаль, что не могу купить у вас лимонад, но все же я очень хотела бы внести свой вклад и поддержать вас. С любовью, Анджелина Джоли, — говорится в письме.

Мама Айаана — Адель Муса — рассказала в интервью, что не может раскрывать точную сумму, но «пожертвование было очень щедрым». Кроме того, Адель добавила, что мальчики сначала не поняли, от кого им пришло письмо, а вот их отцы «были слишком взбудоражены».