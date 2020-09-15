США готовы нанести Ирану значительный ущерб, если Иран попытается атаковать любое дипломатическое представительство или любого американца. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп пригрозил ответить в тысячу раз масштабнее на любое нападение со стороны Ирана, которое может быть предпринято в качестве возмездия за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Он написал об этом на своей странице в Twitter.

«Согласно сообщениям СМИ, Иран может готовить убийство или другое нападение на США в качестве возмездия за убийство лидера террористов Сулеймани», — написал он и добавил, что на любое нападение со стороны Ирана в любой форме будет произведена атака в тысячу раз масштабнее.

Ранее в июле лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Иран не простит американцам убийство Сулеймани и обязательно ответит им должным образом. Он подчеркнул, что в любой стране от присутствия американцев одни беды и разрушения.