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Зеленский приказал провести в Украине международную Олимпиаду

Президент Владимир Зеленский поставил довольно странную задачу министру спорта Вадиму Гутцайту провести в Украине международную Олимпиаду, сообщает  издание»Трибуна».

Сейчас министр Гутцайт уже изучает, что будет необходимо для проведения Олимпийских игр в Украине и готовится дать ответ президенту.

«Президент поставил задачу провести Олимпиаду в Украине. Но для этого нужна материально-техническая база. Сейчас мы смотрим, возможно это или нет. Если возможно, то что нужно построить. Президент неделю назад сказал мне подготовить техническое задание, что нужно для проведения Олимпийских игр и сейчас мы это уже готовим. Дадут нам Олимпиаду или нет — это уже другой вопрос. Главное, что мы снова будем строить спортивные объекты, на которых потом будут тренироваться украинцы «, — сказал Вадим Гутцайт.

14 сентября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Украина ﻿
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