За 50 лет популяция дикой природы на Земле сократилась на две трети

Мировые популяции животных, птиц и рыб резко сократились более чем на две трети менее чем за 50 лет из-за безудержного чрезмерного потребления. Эксперты бьют тревогу и предупреждают, что нужно спасти природу, чтобы спасти себя.

Человеческая деятельность привела к серьезной деградации трех четвертей всей суши и 40 процентов Мирового океана. Ускоряющееся разрушение природы, вероятно, будет иметь невыразимые последствия для нашего здоровья и средств к существованию.

Индекс живой планеты, который отслеживает более 4000 видов позвоночных, предупреждает, что растущая вырубка лесов и расширение сельского хозяйства были ключевыми факторами, приведшими к среднему снижению численности популяций на 68 процентов в период с 1970 по 2016 год.

Он сигнализирует, что продолжающаяся естественная утрата среды обитания увеличивает риск будущих пандемий, поскольку люди расширяют свое присутствие и все больше контактируют с дикими животными. Отчет «Живая планета» за 2020 год, созданный в сотрудничестве между WWF International и Лондонским зоологическим обществом, является 13-м выпуском выходящей раз в два года публикации, отслеживающей популяции диких животных во всем мире. В нем Генеральный директор Всемирного фонда дикой природы Марко Ламбертини рассказал AFP о стремительной утрате биоразнообразия Земли с 1970 года.

«Это ускоряющееся сокращение мы наблюдаем в течение 30 лет, и оно продолжает идти в неправильном направлении», — сказал он. «В 2016 году мы зафиксировали 60-процентный спад, сейчас — 70-процентный спад. Все это происходит в мгновение ока по сравнению с миллионами лет, в течение которых многие виды жили на планете», — добавил Ламбертини.

За последние полдесятилетия наблюдался беспрецедентный экономический рост, подкрепленный резким увеличением глобального потребления природных ресурсов. В то время как до 1970 года экологический след человечества был меньше, чем способность Земли восстанавливать ресурсы, теперь Всемирный фонд дикой природы подсчитал, что мы исчерпали возможности планеты более чем наполовину.

Несмотря на то, что этому способствуют такие факторы, как инвазивные виды и загрязнение, основной причиной исчезновения видов являются изменения в землепользовании: промышленность превращает леса или луга в фермы. Это наносит огромный урон диким видам, которые теряют свои жилища.

Для поддержания такого образа жизни требуются колоссальные уровни ресурсов: одна треть всей суши и три четверти всей пресной воды сейчас используются для производства продуктов питания. Не менее ужасна картина и в океане, где 75 процентов рыбных запасов чрезмерно вылавливаются. Развитие животноводства также приносит проблемы в связи с выбросами метана.

И хотя дикая природа быстро сокращается, виды исчезают в одних местах быстрее, чем в других. Индекс показал, что с 1970 года количество видов в тропических регионах Центральной и Южной Америки сократилось на 94%.

От грусти к беспокойству

«Живая планета» публикует исследование, в соавторстве которого более 40 НПО и академических институтов. В нем излагаются способы остановить и обратить вспять потери, причиненные человеческим потреблением. Опубликованное в журнале Nature исследование предполагает, что сокращение пищевых отходов и предпочтение более здоровых и экологически чистых диет может помочь «согнуть кривую» деградации.

Авторы предположили, что в сочетании с радикальными усилиями по сохранению эти меры могут предотвратить более двух третей будущей утраты биоразнообразия. «Мы должны действовать сейчас. Темпы восстановления биоразнообразия, как правило, намного медленнее, чем недавняя утрата биоразнообразия», — сказал ведущий автор исследования Дэвид Леклер, научный сотрудник Международного института прикладного системного анализа.

«Это означает, что любая задержка в действиях приведет к дальнейшим потерям биоразнообразия, на восстановление которых могут потребоваться десятилетия». Леклер также предупредил о «необратимых» потерях для природы в процессе вымирания видов. В публичных дискуссиях об изменении климата общества все больше обеспокоены связью между здоровьем планеты и благополучием людей.

«Люди грустят из-за того, что потеряли природу, они действительно начинают беспокоиться, — сказал он. У нас по-прежнему есть моральный долг сосуществовать с жизнью на планете».