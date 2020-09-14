В Китае построят большой плавучий космодром

В Китае построят большой плавучий космодром для запуска как космических ракет, так и баллистических носителей. Точных подробностей о космодроме нет, но это будет первый подобный проект в Китае.

Китай приступил к строительству Восточного космодрома, который будет использоваться для морских стартов. Как пишет Phys.org, строительство ведется у побережья Хайяна на востоке провинции Шаньдун. Разработкой и строительством плавучего космодрома занимается Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Плавучие космодромы — технически сложные сооружения, которые позволяют вынести запуски легких ракет-носителей с суши в море. Это позволяет избежать дальнейшего загрязнения суши ракетным топливом, а также обезопасить обжитые территории, которые сегодня располагаются относительно близко к наземным стартовым площадкам.

В настоящее время Китай располагает только наземными космодромами и морской стартовой платформой. Они находятся в городских уездах Цзюцюань, Тайюань, Сичан и Вэньчан. Населенные пункты в этих уездах периодически находятся под угрозой падения отработавших ступеней ракет во время запусков.