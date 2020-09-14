В Германии отказали МИДу РФ в проведении совместного мероприятия

Глава МИД Германии Хайко Маас отказался от участия в совместной церемонии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщила в понедельник пресс-служба МИД РФ. Маас и Лавров должны были отметить закрытие «перекрёстного» года научно-образовательных партнёрств в рамках визита главы российского МИДа в Берлин.

Поездка была запланирована год назад и подтверждена германской стороной в ходе переговоров 11 августа. Однако 3 сентября Берлин уведомил об изменениях в рабочем графике Мааса, «в связи с чем его участие в церемонии (было) отменено, а на двусторонние переговоры отведено лишь полтора часа», сообщает МИД.

В связи с этим Лавров принял решение отказаться от поездки в Берлин, обрушился с критикой на Запад и припомнил Германии ее печальное прошлое.

Ситуация с Алексеем Навальным является лишь предлогом для введения дополнительных санкций против России, заявил он в интервью RTVI.

«Не было бы Навального, придумали бы еще что-то в качестве повода», — сказал Лавров, уточнив, что такова позиция российских политологов, которую он «поддерживает».

«Западные партнеры на нас посматривают с высокомерием: мы имеем право сомневаться в их правоте и профессионализме. Если это так, значит, они смеют сомневаться в профессионализме наших врачей, следователей. Это позиция, которая, к сожалению, начинает напоминать другие времена, — сказал Лавров. — Высокомерие и чувство собственной непогрешимости уже наблюдалось в Европе и приводило к очень печальным последствиям».

Запад «зациклился» на уголовном деле по отравлению Навального, но у российских правоохранителей пока нет оснований для его возбуждения, заявил глава МИД.

«У нас есть свои законы, согласно которым мы не можем верить на слово для того, чтобы открыть уголовное дело. Должны быть соблюдены определенные процедуры. Их соблюдению была посвящена начавшаяся сразу после этого инцидента и проводимая сейчас доследственная проверка, в ходе которой были рассмотрены все обстоятельства дела», — добавил он.