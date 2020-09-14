В Беларуси появились первые отряды самообороны

В Беларуси появились первые отряды самообороны — пока немногочисленные анонимные отряды формируются в народные дружины, которые планируют следить за перемещениями силовиков, подконтрольных Лукашенко. Предположительно несколько таких отрядов уже действует в Минске, Гродно и Бресте. Есть информация о спорадических стычках народных дружинников с силовиками.

Следственный комитет Белоруссии пригрозил уголовной ответственностью создателям и участникам отрядов самообороны, к формированию которых ранее якобы призывала оппозиция. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщает «Интерфакс — Белоруссия».

Как заявили в управлении СК по Гродненской области, в интернете появилась информация о создании добровольных дружин, «членов которых призывают противостоять представителям власти и различными, в том числе насильственными способами, препятствовать их законной деятельности».

8 сентября Telegram-канал NEXTA Live белорусского журналиста Степана Путило сообщил, что оппозиция начала формировать отряды народных дружин и самообороны в городских микрорайонах. Граждан призывают брать под контроль дворы и подъезды.