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Украино-британский триллер «Наследие лжи» признан лучшим на Монреальском фестивале

Наследие лжи получил премию Лучший триллер на фестивале в МонреалеУкраино-британский триллер признан лучшим на Монреальском фестивале, как наиболее динамичный и захватывающий. Фильм ранее уже получил несколько призов и отличные отзывы.

Британско-украинской шпионский фильм Наследие лжи получил звание лучшего триллера на фестивале независимого кино в Монреале! — сообщила Украинская Киноакадемия.

Неделю назад Наследие лжи получил награду Лучший британский художественный фильм кинофестиваля MUFA, который проходил в Лондоне.

В чем особенность фильма
Главные роли в триллере Наследие лжи выполнили британский актер Скотт Эдкинс и украинская актриса и телеведущая Анна Буткевич, а 90% фильма сняли в Киеве, в частности и “британские” сцены.

События фильма тоже происходит в Киеве. Бывший агент МИ6 Мартин Бакстер возвращается в мир шпионажа на просьбу о помощи украинской журналистки Саши Степаненко.

14 сентября, 2020 | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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