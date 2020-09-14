Ученые — маски могут вырабатывать иммунитет к коронавирусу

В престижном медицинском журнале «New England Journal of Medicine» появилась интересная статья в которой обсуждается возможность создания дополнительного иммунитета против ковида при массовом ношении защитных масок.

Сама идея проста как дверь: маска значительно снижает вирусную нагрузку на человека, который дышит воздухом с аэрозолем вирусных частиц. Капли оседают на маске и до дыхательных путей долетает намного меньше жизнеспособных вирусных частиц, чем без нее.

Эти немногочисленные вирусы не способны вызвать заболевание с ярко выраженными симптомами — их просто слишком мало для запуска «цепной реакции» — но они стимулируют выработку иммунитета. Не факт что этот иммунитет будет столь же мощным, как в ответ на полноценное заболевание, но каким-то он будет.

Такой вяло переболевший человек выпадает из цепочки распространения вируса по крайней мере на какое-то время (недели, месяцы), что уже очень хорошо для гашения вспышек и для того, чтобы популяция в целом дотянула до появления вакцины.

В случае с ковидом уже доказано, что вероятность проявления симптомов и тяжесть заболевания зависят от вирусной нагрузки: чем большую дозу человек «схватил», тем более вероятно тяжелое течение. Именно поэтому настолько опасны тесные помещения с множеством потенциальных носителей и относительно безопасны мимолетные контакты.

В статье утверждается, что статистика по разным странам говорит в пользу того, что массовое ношение масок сильно увеличивает число бессимптомных носителей: в среднем по планете фиксируется около 40% бессимптомных, но там, где тотальный масочный режим строго соблюдается, это число достигает 80% (!)

Эту гипотезу даже проверяли на модельных животных. Даже не спрашивайте меня как они надевали маски на сирийских хомячков, но хомяки в масках чаще болели бессимптомно, чем хомяки без масок (хомяки тут — это именно животные, а не несознательные хомо сапиенсы ;) ).

Короче говоря, маски не только замедляют распространение инфекции как таковой, но и сильно снижают вероятность ее тяжелого течения, дополнительно способствуя выработке некоего «костыльного коллективного иммунитета».

Фармапедия