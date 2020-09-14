Стало известно, какие привычки улучшают качество жизни

Если следовать некоторым полезным правилам, можно улучшить качество жизни. К такому выводу пришли эксперты, которых цитирует belnovosti.by.

В списке на первом месте — медитация. Ученые рекомендуют медитировать перед работой — это поможет не реагировать на конфликтные ситуации — и перед сном, чтобы избавиться от нервного напряжения, накопившегося в течение дня.

Также эксперты советуют внимательно относиться к окружению — не тратить время на людей, которые вызывают негативные эмоции, привыкли пользоваться расположением, при этом ничего не отдавая взамен.

Еще важно отказаться от фастфуда и любой обработанной еды, потому что она приводит к ожирению, лишнему весу, сахарному диабету, а также стараться получать больше новых впечатлений, например, выбираться за город, совершать поездки в соседний город на выходные и т. п.

Наконец, не менее важно уделять внимание спорту, потому что физические нагрузки улучшают здоровье, самочувствие и продлевают молодость.