«Российская вакцина от коронавируса сделана в фотошопе» — эксперты

Аналитики предполагают, что российская кацина от коронавируса может быть фейковой, а научные исследования, предоставленные другим странам могут быть отредактированы. При этом по мнению экспертов, редактированию погверглись даже фотоснимки.

Западные ученые предупредили, что испытания российской вакцины от коронавируса могут быть связаны с манипуляциями, хотя Москва это отрицает.

Как сообщает Handelsblatt, группа ученых из Италии, Франции, Германии, США и Японии направила письмо в медицинский журнал The Lancet с критикой исследований вакцины. Они отметили, что полные данные об испытании «Спутника V» на первой и второй фазах не были опубликованы.

Ученые под руководством профессора Энрико Буччи из Университета Темпл (США) указали на «грубые несоответствия» и «необъяснимые повторы». Они также усомнились в идентичном количестве антител у некоторых участников добровольной вакцинации.

«В России тестировали шесть разных версий вакцины на 76 пациентах, и хотя тестировались абсолютно разные вещи, цифры одинаковы. Очень маловероятно наблюдать такое большое число дублирующих данных… Это как бросить кости и несколько раз получить одну и ту же комбинацию цифр», — отметили авторы письма.

По словам специалистов, «данные выглядят так, как будто их обработали фотошопом».