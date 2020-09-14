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Режиссер Ахтем Сеитаблаев стал лауреатом премии имени Василия Стуса

Украинский режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев 12 сентября получил премию имени Василия Стуса за особый вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции.

Церемония награждения лауреатов премии имени Василия Стуса проходит в Киеве, в Музее Шевченко. Радiо Свобода является информационным партнером мероприятия.

Организаторы премии имени Василия Стуса – Украинский ПЭН, Киево-Могилянская бизнес-школа и издательство «Дух и Литера».

Премию имени Василия Стуса ежегодно вручают литераторам, художникам, режиссерам, музыкантам, культурным менеджерам за вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции.

14 сентября, 2020 | Category: Новости, Украина ﻿
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