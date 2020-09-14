Искусственный интеллект будет управлять беспилотниками Boeing У берегов Шотландии перехватили два российских самолета » Режиссер Ахтем Сеитаблаев стал лауреатом премии имени Василия Стуса Украинский режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев 12 сентября получил премию имени Василия Стуса за особый вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции. Церемония награждения лауреатов премии имени Василия Стуса проходит в Киеве, в Музее Шевченко. Радiо Свобода является информационным партнером мероприятия. Организаторы премии имени Василия Стуса – Украинский ПЭН, Киево-Могилянская бизнес-школа и издательство «Дух и Литера». Премию имени Василия Стуса ежегодно вручают литераторам, художникам, режиссерам, музыкантам, культурным менеджерам за вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции.

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