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Рената Литвинова рассказала, почему носила рванную школьную форму

Рената Литвинова рассказала, почему носила рванную школьную форму

Одна из самых неординарных и харизматичных представительниц российской театральной индустрии Рената Литвинова поделилась с поклонниками воспоминаниями о школьных годах.

Звезда призналась, что уже тогда стремилась выделяться из толпы и надевала школьную форму, украшенную оригинальным фартуком. Но завистливые одноклассницы порвали ее стильный наряд, и вернуть ему первоначальный вид было невозможно. «Было тогда ужасно обидно, и Мама пыталась его мне зашить — и мой фартук получился весь в «шрамах», как и вся школьная жизнь» — заявила Рената Литвинова.

14 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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