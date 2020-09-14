Меган Фокс познакомила нового бойфренда со своими детьми Кин-дза-дза! (комедия, реж. Георгий Данелия, 1986 г.) » Рената Литвинова рассказала, почему носила рванную школьную форму Одна из самых неординарных и харизматичных представительниц российской театральной индустрии Рената Литвинова поделилась с поклонниками воспоминаниями о школьных годах. Звезда призналась, что уже тогда стремилась выделяться из толпы и надевала школьную форму, украшенную оригинальным фартуком. Но завистливые одноклассницы порвали ее стильный наряд, и вернуть ему первоначальный вид было невозможно. «Было тогда ужасно обидно, и Мама пыталась его мне зашить — и мой фартук получился весь в «шрамах», как и вся школьная жизнь» — заявила Рената Литвинова.

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