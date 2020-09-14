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Путина предупредили об бессмысленности встречи с Лукашенко

Путина предупредили об бессмысленности встречи с Лукашенко. В настоящий момент встреча между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным проходит в Сочи на фоне тотальных протестов против белорусского диктатора.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сожалеет, что президент страны Александра Лукашенко решил провести переговоры с российским коллегой Владимирой Путиным.

«Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах», — говорится в заявлении Тихановской в ее Telegram-канале.

Она также посетовала на то, что Путин «решил вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом».

14 сентября, 2020 | Tags: | Category: Мир, Новости, Россия ﻿
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