Путин покупает Беларусь за 1,5 млрд. долларов

Путин фактически покупает Беларусь за 1,5 млрд. долларов, оказывая финансовую и политическую поддержку диктатору Александру Лукашенко. Такое мнени уже выразили ряд аналитиков, после переговоров путина и Лукашенко в Сочи. Ситуация до боли напоминает Украину в 2013 году. Тогда также начались массовые волнения против режима Виктора Януковича, а Россия пообещала поддержку Ячнуковичу и кредит в 15 млрд. долларов экономике, котоаря была фактически разворована представителями Партии Регионов и окружением Януковича.

Президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с Александром Лукашенко, что Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Трансляция встречи шла в ютьюб-канале RT.

«Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент кредит государственный — 1,5 миллиарда долларов — и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне», — сказал Путин на встрече в резиденции Бочаров Ручей в Сочи.

Россия — основной источник внешних заимствований для правительства Белоруссии. На российские кредиты по состоянию на конец первого квартала 2020 года приходилось 48% внешнего госдолга страны — 7,92 миллиарда долларов. Начиная с 2008 года правительство России и ВЭБ.РФ выдали Белоруссии по меньшей мере восемь кредитов.