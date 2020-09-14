ОПЕК опять под ударом

ОПЕК опять под ударом — власти Ирака и ряда других стран Залива решили опять снизить цены на нефть. В ближайшее время на этом фоне также ожидается падение объемов потребления нефти в мире. Ситцация будет накаляться и дальше, по мнению аналитиков.

Такие действия стали новым ударом по сделке ОПЕК+, направленной на снижение разницы между предложением и спросом. Скидки говорят о том, что нефти в мире по-прежнему слишком много и клиенты не хотят покупать ее по нынешней стоимости.

В Азии клиенты получат иракскую нефть Basrah Heavy со скидкой в один доллар, в США — 0,75 доллара, а в Европе — 2,65 доллара. Премия для Basrah Light упадет до 0,3 доллара, 0,4 доллара в Азии и США, а также до 0,7 доллара скидки в Европе.

Ситуация служит дополнительным поводом для Ирака потребовать для себя исключений в 2021 году. Страна крайне зависима от нефтяных доходов, и в первые месяцы сделки оставалась ее рекордным нарушителем. С мая по июль она добывала на 851 тысячу баррелей нефти больше, чем положено по квотам, но пообещала компенсировать сокращение в августе-сентябре.