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Ольга Куриленко показала, как одевается

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показазала как она одевается для путешествий и дома. Звезда,  которая уже успела заболеть и вылечиться от коронавируса, показала в соцсетях  свой стиль одежды и способы защиты от коронавируса. Здесь оказалось все просто и со вкусом. Новое фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Снова в пути», — подписала фото артистка.

На снимке Куриленко позирует в медицинской маске, несмотря на то, что на фоне нет ни единого человека. К тому же артистка дополнительно защитилась, надев перчатки.

14 сентября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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