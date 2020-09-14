Ольга Куриленко показала, как одевается

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показазала как она одевается для путешествий и дома. Звезда, которая уже успела заболеть и вылечиться от коронавируса, показала в соцсетях свой стиль одежды и способы защиты от коронавируса. Здесь оказалось все просто и со вкусом. Новое фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Снова в пути», — подписала фото артистка.

На снимке Куриленко позирует в медицинской маске, несмотря на то, что на фоне нет ни единого человека. К тому же артистка дополнительно защитилась, надев перчатки.