Огромные запасы нефти оказались невостребованными

Огромные запасы нефти оказались невостребованными. В первую очередь излишек нефти наблюдается в ближневосточном регионе. Ирак, Саудовская Аравия и Кувейт сообщили о значительных скидках на нефть.

Примеру Саудовской Аравии, которая снизила цены на 0,9-1,5 доллара для Азии, 0,2-0,6 доллара — для Европы и 0,5-0,7 доллара — для США, решили последовать все ключевые игроки из Персидского залива.

Как сообщает Bloomberg, об уменьшении отгрузочных цен на поставки в октябре объявил Ирак — второй по объемам добычи член ОПЕК (3,7 млн баррелей в сутки).

Официальная цена сорта Basrah Light для клиентов в Азии снизится на 1,3 доллара относительно сентября и 1,9 доллара по сравнению с августом: октябрьские поставки будут продаваться премией в 0,3 доллара к региональному бенчмарку Oman/Dubai.

Для США легкая иракская нефть подешевеет на 45 центов, для покупателей в Европе — на 30 центов. В прошлом месяце цены уже снижались на 10 центов и 2 доллара соответственно.

Национальная нефтяная компания Объединенных арабских эмиратов ADNOC на прошлой неделе объявила о снижении цен на основной сорт Murban на 1,35 доллара за баррель. Такие же скидки ОАЭ, третий по объемам член ОПЕК, предоставили на тяжелую марку Upper Zakum, пишет Platts.

Кувейтская нефть подешевела по всей линейке сортов, сообщает Reuters. Скидки на марку KEC с поставкой в октябре составят 1,2 доллара за баррель. Сорт KSLC станет дешевле на 1,4 доллара, Khafji — на 0,9 доллара.

Сопоставимые скидки предлагает Катар: официальная цена нефти сорта Qatar Marine снижена на 1,35 доллара, а Qatar Land — на 1,4 доллара.

То, что цены идут вниз, — это нормально; ненормально то, что они росли, заявил Forbes источник в торгующей нефтью компании: спрос на «черное золото» во время летнего сезона оказался ниже, чем рассчитывали добытчики.

В результате в танкерах остались миллионы нераспроданных баррелей, и нефтетрейдеры стоят перед дилеммой — либо продлевать хранение, фрахтуя суда и превращая их в «плавучие канистры», либо пытаться продать, рискуя обрушить цены на хрупком рынке.

Как сообщает Reuters, Trafigura, третий по объемам торговли сырьевой трейдер мира с оборотом в 170 млрд долларов в год, арендовал по меньшей мере пять супертанкеров класса VLCC, каждый из которых способен нести на борту до 2 млн баррелей. В них компании придется оставить дизель и газойль, которые не удалось продать во время слабого летнего сезона.

Другие топ-трейдеры, включая Vitol, Litasco и Glencore, также арендуют большие танкеры для хранения дизеля, который пока не могут продать. «Рынок стал слабым и медвежьим, и плавучие хранилища возвращаются», — говорит источник Reuters в одной из торгующих нефтью компаний.

О том, что на физическом рынке возник избыток, свидетельствует структура фьючерсов: контракты ближайшего месяца торгуются заметно дешевле, чем нефть с отсрочкой поставки, и разница — контанго — увеличивается. В конце августа 6-месячный спред фьючерсов на Brent составлял 1,9 доллара, а в четверг — 2,71 доллара.